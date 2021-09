Nach "Ever Given"-Blockade: Suezkanal wieder von Schiff verstopft

Satellitenaufnahme vom Suezkanal, der das Mittelmeeer im Norden mit dem Roten Meer im Süden verbindet.

Fotoreport Nasa/dpa

Kairo. Ein halbes Jahr nach der Blockade des Suezkanals in Ägypten ist dort für kurze Zeit erneut ein Schiff stecken geblieben. Es war ebenfalls auf Grund gelaufen.

Ein 225 Meter langer Frachter sei im Suezkanals in Ägypten am Donnerstag auf Grund gelaufen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Quellen in der Kanalbehörde. Kurze Zeit später habe er seine Fahrt fortsetzen können, hieß es. Vier nachfolg