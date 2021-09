Beim Anschlag auf das World Trade Center am 11. September 2001 gab es elf deutsche Opfer – darunter Ingeborg Joseph.

dpa/Hubert Boesl

New York/Berlin. Elf Deutsche sind bei den 9/11-Anschlägen gestorben – darunter auch die Berlinern Ingeborg Joseph. Ihr Weg zur Arbeit im World Trade Center wurde der 60-Jährigen am 11. September 2001 zum Verhängnis.

Es sind nur wenige Sekunden, in denen am 11. September 2001 die Entscheidung darüber fällt, dass die damals 60-jährige Deutsche Ingeborg Joseph bei den Terroranschlägen in New York ihr Leben verliert. Sie hat sich an diesem Tag verspätet, b