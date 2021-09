Ein Mädchen wurde an einer Autobahnraststätte vergessen. (Symbolbild)

Patrick Pleul/dpa

Hannover/Schwäbisch Hall/Gammertingen . Ein Vater hat seine Tochter auf einer Autobahnraststätte bei Hannover zurückgelassen. Während dieser Polizeieinsatz glücklich ausging, wurden zwei Säuglinge in Baden-Württemberg absichtlich ausgesetzt.

Es ist der Klassiker beim schnellen Stopp an der Autobahn: Eine Familie hat am Dienstag ihre Tochter auf einer Raststätte an der A2 bei Hannover vergessen und die Fahrt ohne sie fortgesetzt. Die Polizei, die anschließend wegen einer "