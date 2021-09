Tierpfleger Peter Vollbracht betrachtet im Münsteraner Allwetterzoo das Brillenpinguin-Weibchen Sandy. Der bei den Zoo-Besuchern beliebte und aus dem Fernsehen bekannte Pinguin ist im Alter von 25 Jahren gestorben.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Münster. Traurige Nachricht für Fans der Pinguin-Dame Sandy aus dem Münsteraner Zoo: Das aus dem Fernsehen bekannte Tier musste eingeschläfert werden. Vielen Zoobesuchern wird sie in Erinnerung bleiben.

Sie glänzte an der Seite von Harald Schmidt, Günter Jauch und sogar im „Tatort“: Deutschlands prominenteste Pinguin-Dame Sandy ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Sie habe eingeschläfert werden müssen, gab der Allwetterzoo in Münster am M