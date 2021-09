Das ist inzwischen vielen zu viel: Zwei Drittel der Einwohner auf der Insel Usedom meinen, dass es in ihrer Region bereits zu viele Übernachtungsgäste gibt.

Stefan Sauer/dpa

Schwerin. Nach jahrelangem Gästezuwachs mehren sich unter den Einwohnern in Mecklenburg-Vorpommern die Vorbehalte gegen den Tourismus – noch überwiegt aber die Zustimmung.

Überfüllte Strände, volle Restaurants, Staus in der Ferienzeit: Bei Einwohnern vor allen in den Ferienorten wachsen die Vorbehalte gegen den Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern. So ist es einer Umfrage zufolge inzwischen 45 Prozent der Mec