Rettungskräfte arbeiten am Ort einer Gasexplosion in einem neunstöckigen Wohnhaus, mit Toten und Verletzten.

Maxim Marmur/AP/dpa

Noginsk. Die Wucht der Explosion reißt ein riesiges Loch in die Fassade des Wohnhauses. Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt.

Bei einer gewaltigen Gasexplosion in einem neunstöckigen Wohnhaus in der Nähe der russischen Hauptstadt Moskau sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Mindestens fünf Bewohner seien am Mittwochmorgen verletzt worden, darunter zwei Kinder, te