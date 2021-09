In Deutschland schwer zu glauben: 2021 bisher heißester EU-Sommer

Während im Süden Europas Hitzewellen tobten, war der Sommer 2021 in Deutschland eher nass.

Imago Images/Michael Gstettenbauer

Brüssel. Während in Deutschland schon früh die Übergangsjacken aus dem Schrank geholt wurden, herrschten in anderen EU-Ländern teils verheerende Hitzewellen: Der Sommer 2021 geht in die Geschichtsbücher ein.

Europa hat im Jahr 2021 laut EU-Daten den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen erlebt. Die durchschnittliche Temperatur von Anfang Juni bis Ende August habe fast ein Grad über dem Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020 gelege