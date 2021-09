Dutzende Tote bei Brand in Gefängnis in Indonesien

Polizisten bewachen den Haupteingang des Tangerang-Gefängnisses.

Tatan Syuflana/AP/dpa

Tangerang. Am frühen Morgen bricht das Feuer aus. 41 Häftlinge werden tot aufgefunden, es gibt mehrere Verletzte. Eine Katastrophe für die Angehörigen der Opfer.

Bei einem Brand in einem Gefängnis in der Nähe der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind mindestens 41 Häftlinge ums Leben gekommen und acht weitere schwer verletzt worden. Das Feuer brach am frühen Morgen in der Justizvollzugsanstalt Tange