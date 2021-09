Prozess um Terroranschläge in Paris mit 130 Toten beginnt

In einem speziell angefertigten Gerichtssaal beginnt der Prozess um die islamistischen Terroranschläge.

Francois Mori/AP/dpa

Paris. Es war eine erschütternde Terrornacht, die Paris bis heute traumatisiert. Islamisten töteten vor sechs Jahren bei einer Anschlagserie 130 Menschen. Nun beginnt der Prozess gegen 20 mutmaßliche Extremisten.

In Paris beginnt heute der Prozess um die islamistischen Terroranschläge in der französischen Hauptstadt vor knapp sechs Jahren mit 130 Toten und 350 Verletzten. Angeklagt sind 20 Verdächtige, unter ihnen der bereits in Belgien verurteilte