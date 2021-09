Spears' Vater will Vormundschaft abtreten

Nach 13 Jahren will Jamie Spears als Vormund seiner Tochter Britney Spears abtreten.

AP/dpa

Los Angeles. Seit Jahren steht Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters. In ihrem Kampf dagegen wird die Sängerin von vielen Fans unterstützt. Nun scheint „#FreeBritney“ tatsächlich bald Realität zu werden.

Für Britney Spears ist es ein weiterer bedeutsamer Schritt auf dem Weg in ein selbstbestimmtes Leben: Nach 13 Jahren will der Vater der Sängerin als Vormund für seine Tochter abtreten.James Spears habe am Dienstag beim Los Angeles County Su