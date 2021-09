Krankenhaus in Mexiko überschwemmt: Mindestens 16 Tote

Ein Feuerwehrmann steht in einer überfluteten Straße in Ecatepec.

El Universal/El Universal via ZUMA Press Wire/dpa

Tula de Allende. Nach schweren Regenfällen treten gleich drei Flüsse in Mexiko über die Ufer. Von dem Hochwasser betroffen ist auch ein Krankenhaus mit zahlreichen Covid-Patienten.

Bei einem Hochwasser in Mexiko sind in einem überschwemmten Krankenhaus mindestens 16 Patienten ums Leben gekommen.In der Klinik in der zentralmexikanischen Stadt Tula konnten Covid-19-Patienten wegen eines Stromausfalls infolge der Übersch