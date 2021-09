Das Dänische Bettenlager ändern seinen Namen. Bald heißt es wie der Mutterkonzern: Jysk.

imago-images/Ernst Weingartner

Handewitt . Die Möbelkette Dänisches Bettenlager startet in wenigen Wochen mit einem neuen Namen. Und auch das Konzept des Unternehmens wird umgestellt.

Vom 27. September an soll die Kette Dänisches Bettenlager wie die dänische Mutter heißen: Jysk. Bislang seien mit Dänisches Bettenlager in Deutschland und Jysk im Rest Europas zwei verschiedene Unternehmen am Start gewesen, nun würden Sorti