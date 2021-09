Diesjährige Sommermonate waren die bisher wärmsten in Europa

Zahlreiche Menschen genießen das warme Wetter am Strand von Bournemouth.

Steve Parsons/PA Wire/dpa

London. Die Klimaerwärmung ist auch in Europa bereits spürbar. Der Klimawandeldienst der EU verzeichnet die Rekord-Monate seit der Copernicus-Aufzeichnung.

Die diesjährigen Sommermonate Juni, Juli und August waren in Europa die wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus (C3S) am Dienstag in London mit. Demnach lag die durchschnittliche Temp