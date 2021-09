Die Gruppenausstellung „Der Berliner Salon“ mit Kollektionen deutscher Designer bei der Mercedes-Benz Fashion Week.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin. Zu Jahresanfang wanderte die Fashion Week wegen der Pandemie ins Netz. Nun sind wieder Menschen live und vor Ort mit dabei. Hat sich die Mode durch die Pandemie verändert?

Eine Weile waren sie einfach praktisch. In der Pandemie ließ es sich in Jogginghosen gut aushalten - oder wahlweise in Schlafanzügen, mit dicken Strümpfen an den Füßen. Während des monatelangen Lockdowns dürften so manche Menschen auch modi