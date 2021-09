Schütze tötet in Florida ein Baby und drei weitere Menschen

Kriminalbeamte im US-Bundesstaat Florida untersuchen nach einer Schießerei mit mehreren Toten den Tatort.

Michael Wilson/The Lakeland Ledger via AP/dpa

Lakeland/Washington. Vier Tote - das ist die traurige Bilanz einer Schießerei im US-Bundesstaat Florida. Der mutmaßliche 33-jährige Schütze war wohl für das US-Militär im Irak und in Afghanistan im Einsatz.

Bei einer brutalen Attacke im US-Bundesstaat Florida hat ein schwer bewaffneter Schütze am Sonntag vier Menschen getötet. Der Täter habe in der Nacht in einem Haus nahe der Stadt Lakeland einen Mann und eine Frau erschossen sowie ein Baby,