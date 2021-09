1500 Jahre alter Goldschatz in Dänemark ausgegraben

Für die Expertinnen und Experten ist es ein ganz besonderer Fund – nur wenige Kilometer entfernt von Jelling, das später, im 10. Jahrhundert, seine große Zeit hatte.

Vejlemuseerne

Vejle. Fast ein Kilogramm schwer: Einer der größten Funde seiner Art in Dänemark wurde kürzlich in der Nähe des geschichtsträchtigen Ortes in Südjütland entdeckt.

In der Nähe von Jelling in Süddänemark ist ein großer Goldvorrat von fast einem Kilo gefunden worden. Der Schatz besteht aus antikem Schmuck und wurde vor etwa 1500 Jahren vergraben. Es handelt sich um einen der „größten, reichsten und schö