In Berlin kam es zu einem Messerangriff auf eine Frau und einen Mann. Der Täter soll eine psychische Erkrankung haben. (Symbolbild)

dpa/Annette Riedl

Berlin. In einer Berliner Grünanlage hat ein Mann eine Frau attackiert und sie am Hals lebensgefährlich verletzt. Der mutmaßliche Täter ist Afghane. Ein islamistisch motivierter Hintergrund schließt die Polizei nicht aus.

Ein Mann soll eine 58-Jährige in einer Berliner Grünanlage durch Messerstiche in den Hals lebensgefährlich verletzt haben. Am Samstagmittag habe der 29-Jährige die Landschaftsgärtnerin in Wilmersdorf angesprochen, weil er sich mutmaßlich da