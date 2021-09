Kardinal Theodore McCarrick, ehemaliger Erzbischof von Washington. Der frühere US-Kardinal ist wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs im US-Bundesstaat Massachusetts angeklagt worden.

Dedham. Einem Ex-Kardinal in den USA wird sexueller Missbrauch vorgeworfen. Vor dem Gerichtssaal machte der Angeklagte einen gebrechlichen Eindruck. Zu den schweren Vorwürfen hat er sich nicht geäußert.

Der frühere US-Kardinal Theodore McCarrick hat in einem Prozess wegen Vorwürfen sexuellen Missbrauchs US-Medienberichten nach auf nicht schuldig plädiert. Der 91-Jährige habe sich während des Anhörungstermins in Dedham im US-Bundesstaat in