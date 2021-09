Ein Schild verbietet das Schwimmen am Strand von Cala Mendia in Manacor auf Mallorca.

Clara Margais/dpa

Madrid/Palma de Mallorca. Nach dem Tod zweier deutscher Urlauberinnen auf Mallorca herrscht Entsetzen auf der Insel. Ertrunken sind die jungen Frauen vor dem Strand von Cala Mandia – einer berüchtigten Bucht.

Nach der bisher schlimmsten Badetragödie des Jahres auf Mallorca flattern rot-weiße Absperrbänder am Strand im Wind. Ein frisch gepinseltes Schild warnt in der idyllischen Bucht namens Cala Mandia im Osten der Insel in mehreren Sprachen: „D