New York: Schäden an 1000 Häusern, 1300 Autos abgeschleppt

Fahrzeuge in New York stehen im Hochwasser auf einer Straße, die durch die starken Regenfälle, ausgelöst von Hurrikan „Ida“, überschwemmt wurden.

Wang Ying/XinHua/dpa

New York. New York hat nicht die volle Härte von Hurrikan „Ida“ abbekommen, dennoch sind die Schäden in der US-Metropole immens. Bürgermeister Bill de Blasio kündigt besseren Schutz bei den nächsten Überflutungen an.

Nach dem Unwetter in New York und Umgebung sind die Aufräumarbeiten in der Millionenmetropole in vollem Gange. 1300 nicht mehr fahrbereite Autos seien bislang abgeschleppt worden, sagte der städtische Kommissar für Notfallmanagement, John S