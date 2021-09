Explosion in Oberbayern: Leiche in Trümmern gefunden

Ein Bagger räumt Teile des eingestürzten Hauses weg.

Armin Weigel/dpa

Rohrbach. Nach einer Explosion stürzt ein Haus zusammen, kurz darauf gibt es einen tödlichen Autounfall. Die Polizei geht einem möglichen Zusammenhang nach. In den Trümmern des Hauses wurde eine Leiche geborgen.

In der durch eine Explosion zerstörten Doppelhaushälfte in Oberbayern ist eine Leiche gefunden worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Zuvor hatte „Bild“ über den Fund einer Frauenleiche berichtet.Die Identität der Person stehe noch