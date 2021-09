Ein Taucher hält ein Netz mit Abfällen, die er im baskischen Dorf Bermeo aus dem Meer entzogen hat. (Archivbild)

Alvaro Barrientos/AP/dpa

Genève. Bilder aus den entlegensten Meeresgegenden, die mit Plastikabfällen verseucht sind, gehen um die Welt. Tonnenweise landet das Material in den Ozeanen. Damit soll bald Schluss sein.

Plastikmüll soll mit Hilfe eines internationalen Abkommens bald möglichst nicht mehr in die Natur gelangen. Das von Deutschland und Partnerländern forcierte UN-Abkommen könnte in wenigen Jahren in Kraft treten, sagte Jochen Flasbarth, Staat