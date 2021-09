Polizist nimmt an Querdenker-Demo teil – und erhält Dienstverbot

Ein Polizist soll in Uniform an einer Corona-Demo der Querdenker teilgenommen haben. (Symbolbild)

imago images/Political-Moments

Berlin/Siegen. Ein Polizist aus Siegen soll an einer Corona-Demo der Querdenker-Szene in Berlin teilgenommen haben – und zwar in Dienstsakko mit Landeswappen. Ein Verfahren läuft, der Mann wurde aus dem aktiven Dienst genommen.

Gegen einen Polizeibeamten aus Siegen, der sich in Uniform an einer Berliner Demo gegen die Corona-Politik beteiligt haben soll, ist ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. Nach dem Vorfall vom Samstag sei der Oberkommissar seiner Dien