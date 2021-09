Die Feuerwehr löscht von Drehleitern aus das Hotel „Badischer Hof“. Etwa 160 Gäste mussten vor dem Feuer in Sicherheit gebracht werden.

Patrick Neumann/SWR/dpa

Baden-Baden. In Baden-Baden schlagen in der Nacht Flammen aus einem Luxushotel. Die Gäste stehen in Bademänteln und Schlafanzügen auf der Straße. Später werden sie von der Polizei befragt - und ein Verdacht kommt auf.

Nur wenige Wochen nach seiner aufwendigen Renovierung hat ein Feuer weite Teile des Luxushotels „Badischer Hof“ in Baden-Baden zerstört. Rund 160 Gäste konnten in der Nacht zum Donnerstag rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.Nach erste