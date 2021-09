Wohnhaus in Bayern explodiert – Zwei Verletzte und zwei Vermisste

Einsatzkräfte der Feuerwehr bei den Rettungsarbeiten in Rohrbach.

Vifogra/dpa

Rohrbach. Dichter Rauch steigt über einem Haus in Oberbayern auf. Eine Explosion setzt es in Flammen. Es gibt Verletzte und Vermisste.

Bei der Explosion eines Wohnhauses im oberbayerischen Rohrbach an der Ilm sind mindestens zwei Menschen verletzt worden. Zwei weitere würden bislang vermisst, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Ingolstadt am Donnerstagnachmit