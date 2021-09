In dem Haus war es nach Angaben der Polizei zu einer eine Explosion gekommen.

Armin Weigel/dpa

Rohrbach an der Ilm/Schrobenhausen. Nach der schweren Explosion in einem Einfamilienhaus im oberbayerischen Rohrbach an der Ilm prüft die Polizei einen Zusammenhang mit einem tödlichen Autounfall in der Region.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Halter des Autos in dem Haus, das heute explodiert und in Flammen aufgegangen war, gemeldet. Allerdings verbrannte die Leiche bei dem Unfall am Donnerstagmittag bis zur Unkenntlichkeit, so dass di