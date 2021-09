Ein Mann in Hamburg ist mit einem fahrbaren Rasenmäher in einen Graben gestürzt und verstorben. (Symbolbild)

dpa/Sebastian Kahnert

Hamburg. Ein Mann stürzte beim Mähen in einen Graben und wurde von seinem fahrbaren Rasenmäher unter Wasser gedrückt und konnte nicht mehr gerettet werden.

Tragischer Trecker-Unfall in Hamburg-Kirchwerder: Ein 71 Jahre alter Mann ist am Mittwochnachmittag mit einem fahrbaren Rasenmäher tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, war der Mann am Zollenspieker Hauptdeich auf einem F