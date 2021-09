Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel höher als 11.000

Willkommen zurück: Schüler und Schülerinnen in einem Klassenraum in Jerusalem.

Maya Alleruzzo/AP/dpa

Tel Aviv. Ein neuer Höchststand der Neuinfizierten wurde in Israel am Tag nach dem Schulbeginn registriert. Experten hatten davor gewarnt.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Israel ist auf den höchsten Stand seit Beginn der Pandemie gestiegen. Es seien 11.187 neue Fälle registriert worden, teilte das Gesundheitsministerium am Donnerstag mit.Der neue Höchststand wurde am Tag