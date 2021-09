Er schrieb die Musik zu "Sorbas": Mikis Theodorakis ist im Alter von 96 Jahren gestorben.

Sotiris Barbarousis/picture alliance/dpa/ANA-MPA/dpa

Athen. Mikis Theodorakis ist tot. Der Komponist von "Alexis Sorbas" Sirtaki starb im Alter von 96 Jahren in Athen.

Der griechische Komponist Mikis Theodorakis ist am Donnerstag im Alter von 96 Jahren in Athen gestorben. Das teilte das griechische Kultusministerium mit. Theodorakis wurde in seiner Heimat als Volksheld verehrt. Auch international erlangte