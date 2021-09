Ida erreicht New York: Autos stehen auf einer Straße in Staten Island im Wasser.

Kostas Lymperopoulos/dpa

New York. Hurrikan Ida erreicht New York. Das Unwetter historischen Ausmaßes hat Straßen in Flüsse verwandelt, Busse überflutet und die U-Bahn zum Stillstand gebracht. Am Central Park wurde ein Rekord gemessen.

Ausläufer des Hurrikans "Ida" haben der Millionenmetropole New York den stärksten Regen der Geschichte gebracht und schwere Überschwemmungen verursacht. New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio rief den Notstand aus. Straßen und Wohnungen sta