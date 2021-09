Schüler bei Schussattacke an Highschool in USA getötet

Ein Sheriff von Forsyth County weist die Polizeibeamten am Tatort der Mount Tabor High School an.

Walt Unks/The Winston-Salem Journal via AP/dpa

Winston-Salem. In einer Highschool im US-Bundesstaat North Carolina sind Schüsse gefallen. Dabei starb ein Schüler. Immer wieder kommt es in den USA zu tödlichen Schusswaffenangriffen an Schulen.

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Highschool im US-Bundesstaat North Carolina ist am Mittwoch ein Schüler getötet worden. Das teilte die Polizei der Stadt Winston-Salem in einer Pressekonferenz und auf Twitter mit. Das Alter des Opfers