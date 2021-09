Abschaffung von Corona-Pass in Dänemark: In Bars, Cafés und Restaurants muss kein Nachweis einer vollständigen Impfung oder eines negativen PCR-Tests mehr erbracht werden.

imago images/Dean Pictures

Kopenhagen. Als erstes Land hatte Dänemark den Corona-Pass zum Nachweis einer Impfung oder eines negativen PCR-Tests eingeführt. Ein Vorzeigen ist in den allermeisten Fällen künftig nicht mehr nötig.

In Dänemark wird ab sofort in den meisten öffentlichen Einrichtungen nicht mehr die Vorlage eines Corona-Passes verlangt. Künftig ist er nur noch bei größeren Veranstaltungen und in Nachtclubs notwendig, die in der Nacht zum Mittwoch erstma