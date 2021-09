„Gorch Fock“ in Wilhelmshaven angekommen

Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ wird nach einer vorzeitig beendeten Probefahrt in den Hafen von Wilhelmshaven geschleppt.

Hauke-Christian Dittrich/dpa

Lemwerder. Sechs Jahre hat es gedauert, nun geht die „Gorch Fock“ wieder auf Fahrt. Das Marineschulschiff ist umfangreich generalüberholt worden. Reibungslos gelingt die erste Probefahrt aber nicht.

Das sanierte Marineschulschiff „Gorch Fock“ ist nach einer vorzeitig beendeten Probefahrt in Wilhelmshaven angekommen. Zwei Schlepper begleiteten den Großsegler in den Hafen der Jadestadt. Die „Gorch Fock“ hatte am Mittwochvormittag die Bre