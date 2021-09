Die Leiterin der PCR-Abteilung entnimmt SARS-CoV-2-Proben aus dem Archiv für Kontrollmessungen. (Archivbild)

Genf. Die WHO hat ihrer Liste der Corona-Varianten „von Interesse“ eine Virusvariante aus Kolumbien hinzugefügt. Es gebe Anzeichen dafür, dass die Impfung gegen die Variante Mu weniger wirksam sein könnte.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat eine neue Coronavirus-Variante als „Variante von Interesse“ eingestuft. Es handelt sich um die Variante Mu, die zuerst im Januar in Kolumbien identifiziert worden ist, wie die WHO in ihrem wöchentli