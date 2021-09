Ein Verkehrspolizist steht bei Probefahrten neben einem Bus, auf dem für den Vergnügungspark von Universal Studios geworben wird.

Ng Han Guan/AP/dpa

Peking. China hat das Coronavirus weitgehend im Griff. Da können Harry Potter, Kung Fu Panda, Transformers und Co. in Peking in den fünften und größten Vergnügungspark von Universal Studios einziehen.

Der weltweit größte Vergnügungspark von Universal Studios hat am Mittwoch in Peking seine Tore für geladene Besucher geöffnet. Nach dem „Soft-Opening“ soll der Park des Hollywood-Riesen in Chinas Hauptstadt am 20. September, einen Tag vor d