Diese 1,80 m lange Python wurde am 30. August auf einem Feldweg unweit des Ortes Conington gefunden.

-/RSPCA/PA Media/dpa

Conington. Ein Tierschützer fühlte sich ans „Dschungelbuch“ erinnert: In England tauchten innerhalb weniger Tage zwei große Pythons auf.

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage ist in einem englischen Dorf ein Python gefunden worden. Das etwa drei Meter lange Tier sei in der Nähe von der Stelle entdeckt worden, an der erst am Freitag Tierschützer eine Schlange von einem Baum