Innerhalb von kurzer Zeit sind zwei Kinder in Kitas in NRW tödlich verunglückt. (Symbolfoto)

Philipp von Ditfurth/dpa

Lemgo. In einer Kindertagesstätte in Lemgo (NRW) ist am Dienstag ein Fünfjähriger beim Spielen an einem Fahrzeuganhänger tödlich verunglückt. Es ist der zweite tragische Fall innerhalb von zwei Tagen.

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind in nordrhein-westfälischen Kitas zwei kleine Kinder durch tragische Unfälle ums Leben gekommen. Am Montag war ein Zweijähriger in einer Gelsenkirchener Einrichtung während des Mittagsschlafs gest