In langen Schlangen warten hungernde Äthiopier im Jahr 1983 auf Lebensmittel. Das Land litt damals unter einer jahrelangen Dürre.

Lehtikuva Oy/dpa

Genève. Die Weltwetterorganisation sieht eine Vervielfachung der durch Wetter und Klima bedingten Naturkatastrophen auf der Welt. Der Vergleich mit den 70er Jahren fällt eindeutig aus.

Die Zahl der wetter- oder klimabedingten Naturkatastrophen ist seit 1970 deutlich gestiegen. Zwischen 2000 und 2009 waren es fünf Mal so viele wie in den 70er Jahren, wie die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf berichtet.In den zehn Jahren