Brände am Lake Tahoe - über 4100 Feuerwehrleute im Einsatz

Ein Feuerwehrmann aus Los Angeles County benutzt einen Schlauch, um die Flammen des Caldor-Feuers zu löschen.

Elias Funez/The Union via AP/dpa

Sacramento. Zehntausende Menschen mussten die Region verlassen, die Waldbrände breiten sich immer weiter aus. Tausende Feuerwehrleute verzeichnen nur mäßige Fortschritte gegen die Flammen.

Großeinsatz der Feuerwehr am kalifornischen Lake Tahoe: mehr als 4100 Feuerwehrleute und Helfer haben am Dienstag gegen heftige Waldbrände in dem malerischen Berggebiet östlich der Hauptstadt Sacramento angekämpft. Nach Angaben der Behörden