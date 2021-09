Ein Puma im New Yorker Bronx Zoo.

Julie Larsen Mahler/WCS Communications/Bronx Zoo/dpa

New York. Die Polizei und Tierschützer haben einen Puma aus einer privaten New Yorker Wohnung geholt. Es ist nicht das erste Raubtier, das in der US-Metropole auf diese Weise gerettet werden musste.

In New York City ist ein Puma aus einer Wohnung in einem Privathaus befreit worden. Die elf Monate alte und 80 Pfund schwere weibliche Raubkatze sei in einer konzertierten Aktion von Tierschützern, Polizisten und Zoo-Mitarbeitern in der ver