Stromausfälle nach Hurrikan „Ida“ in New Orleans

Umgestürzte Stromleitungen liegen auf einer Straße nach dem Hurrikan „Ida“.

Gerald Herbert/AP/dpa

New Orleans. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten nach Hurrikan „Ida“ laufen, doch Hunderttausende leiden im Süden der USA weiter unter den massiven Stromausfällen.

Wegen der massiven Stromausfälle nach Hurrikan „Ida“ im südlichen US-Bundesstaat Louisiana hat die Großstadt New Orleans vorübergehend eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Diese gelte ab sofort von 20.00 Uhr am Abend bis 06.00 Uhr am Mo