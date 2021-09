New Orleans verhängt Ausgangssperre wegen Stromausfall

Eine Frau geht im Scheinwerferlicht eines patrouillierenden Polizeiwagens über die Bourbon Street in New Orleans.

Eric Gay/AP/dpa

New Orleans. Rund eine Million Haushalte sind im US-Bundesstaat Louisiana derzeit von der Stromversorgung abgeschnitten. Um die Sicherheit zu wahren, gilt in New Orleans deshalb eine nächtliche Ausgangssperre.

Wegen der Nachwirkungen des Hurrikans „Ida“ hat die Großstadt New Orleans im Süden der USA vorübergehend eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Die Bürgermeisterin der Stadt, Latoya Cantrell, verkündete am Dienstag (Ortszeit), dies gelte