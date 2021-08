Tod eines Zweijährigen in Kita: wohl in Bett eingeklemmt

Nach dem Tod eines zweijährigen Jungen in einer städtischen Mini-Kita in Gelsenkirchen ermittelt die Polizei „in alle Richtungen“.

Federico Gambarini/dpa

Gelsenkirchen. Horror für alle Eltern: Ein kleines Kind stirbt in der Kita - während des Mittagsschlafes. Vermutlich ist der Kopf des Jungen in dem Etagenbett eingeklemmt worden.

Der zweijährige Junge, der am Montag in einer Gelsenkirchener Kita umgekommen ist, ist wohl erstickt, nachdem er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte. Genaueres müsse noch das Obduktionsergebnis zeigen, sagte ein Gelsenkirchener Stadt