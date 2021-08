Alpaka Geronimo auf der Shepherds Close Farm. Nach wochenlangem Streit ist das Tier getötet worden.

Jacob King/PA Wire/dpa

London/Wickwar. Das Tier war an der hoch ansteckenden Rindertuberkulose erkrankt. Jetzt wurde Alpaka Geronimo eingeschläfert.

Nach wochenlangem Streit ist das Alpaka Geronimo in England getötet worden. Das Tier sei eingeschläfert worden, teilte das Landwirtschaftsministerium in London am Dienstag mit. Damit werde die Ausbreitung der tödlichen und ansteckenden Rind