In Niedersachsen wurde eine Schafherde von einer S-Bahn erfasst. (Symbolbild)

imago images/blickwinkel/R.Schoenenberg

Hannover. Am Dienstag ist auf einer niedersächsischen Bahnstrecke eine S-Bahn in eine Schafherde gefahren. 21 Tiere starben. Die örtliche Polizei ermittelt wegen eines "gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr".

In Niedersachsen ist eine S-Bahn am Dienstag in einen Schafherde gefahren und hat zahlreiche Tiere getötet. Zwischen Hameln und Bad Pyrmont stand die Herde am Dienstagmorgen plötzlich auf den Gleisen. Der Lokführer einer S-Bahn konnte nicht