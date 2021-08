Auch Cadmium: In EU gelten neue Grenzwerte für Lebensmittel

Orangen liegen mit anderen Zitrusfrüchten in Körben auf der Messe "Grüne Woche".

Felix Zahn/dpa

Bruxelles. Nicht nur mit Blei belastete Lebensmittel gelten als große Gesundheitsgefahr. Die EU verschärft zur Krebsbekämpfung jetzt Grenzwerte - nun auch für Cadmium.

Im Zuge des europäischen Plans zur Krebsbekämpfung sind an diesem Dienstag neue Grenzwerte für Cadmium in bestimmten Lebensmitteln in Kraft getreten. Strengere oder zusätzliche Höchstgehalte gelten zum Beispiel für etliche Obst-, Gemüse- un