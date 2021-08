Unglück im Etagenbett: Zweijähriger stirbt in Gelsenkirchener Kita

In einer Kita in Gelsenkirchen ist ein Zweijähriger leblos aufgefunden worden. (Symbolbild)

dpa/Jörg Carstensen

Gelsenkirchen. Ein Zweijähriger ist einer Kita in Gelsenkirchen nach seinem Mittagsschlaf leblos aufgefunden worden. Ermittler vermuten einen Unfall beim Spielen im Etagenbett.

Der zweijährige Junge, der am Montag in einer Gelsenkirchener Kita umgekommen ist, ist wohl erstickt, nachdem er sich in einem Etagenbett eingeklemmt hatte. Genaueres müsse noch das Obduktionsergebnis zeigen, sagte ein Gelsenkirchener Stadt