Schauspielerin Diane Kruger auf der Berlinale 2019.

Jens Kalaene/ZB/dpa

Los Angeles. Kruger, die aus der Nähe von Hildesheim stammt, hatte ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin 2004 mit dem Film „Troja“. Zuletzt stand sie für den Thriller „Die Agentin“ und „The 355“ vor der Kamera.

Diane Kruger (45, „Aus dem Nichts“) wird in dem Thriller „Out of the Blue“ unter der Regie des US-Dramatikers Neil LaBute (58) die weibliche Hauptrolle spielen. Mit dem Hashtag #dreamtoworkwithNeil schrieb die deutsche Schauspieler am Monta