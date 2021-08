Kronprinzessin Leonor geht auf ein Internat in Wales

König Felipe von Spanien verabschiedet sich von seiner Tochter Prinzessin Leonor (2.v.l) am Flughafen von Madrid. Daneben steht Infantin Sofia und Königin Letizia.

Casa De S.M. El Rey/EUROPA PRESS/dpa

Madrid. Abschied am Flughafen in Madrid: Die spanische Kronprinzesin Leonor verlässt die Familie und setzt ihre Schulausbildung in Wales fort.

Spaniens Kronprinzessin Leonor (15) hat das royale Elternhaus verlassen: Die Tochter von König Felipe VI. (53) flog am Montag nach Wales, um dort ihre Schulausbildung in einem Internat fortzusetzen. Auf dem Madrider Flughafen wurde sie vom