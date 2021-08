Schnecken kriechen beim Schneckenrennen im niedersächsischen Oldenburg um die Wette.

Markus Hibbeler/dpa

Oldenburg. Auf die Plätze, fertig ... kriecht! In Oldenburg sind am Samstag 25 Weichtiere zum Schneckenrennen an den Start gegangen. Gewonnen hat ein Tier mit einem flotten Namen.

25 Schnecken sind in Oldenburg um die Wette gekrochen. Sieger des Rennens wurde ein Weichtier namens Speedy Gonzales, wie eine Sprecherin des Internationalen Filmfests Oldenburg mitteilte.Die Schnecke mit Haus schaffte die 33 Zentimeter lan